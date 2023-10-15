Российские оккупанты на временно захваченных украинских землях продолжают совершенствовать железнодорожное сообщение, поскольку логистика по железной дороге продолжает оставаться жизненно важным компонентом для поддержки вторжения РФ на нашу землю.
РФ, в частности, использует железную дорогу для переброски на оккупированные территории живой силы, бронетехники и боеприпасов, сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки. В разведке отметили, что противник занимается строительством новой железнодорожной ветки, которая будет вести в пока еще оккупированный город Мариуполь Донецкой области.
"Россия... строит новую железнодорожную ветку в Мариуполь, что сократит время в пути для поставок на Запорожском направлении фронта. Новая ветка входит в условный диапазон украинских высокоточных ударных систем дальнего действия", - отметили в разведке.
Война в Украине - новости, которые стоит знать
Генштаб ВСУ утром 15 октября сообщил, что украинское контрнаступление продолжается. В частности, наши защитники и защитницы двигаются вперед на Мелитопольском направлении.
Российские захватчики за прошедшие сутки тщетно атаковали воинов на ряде направлений, в частности, в Запорожской области хотели восстановить утраченное положение возле сел Вербовое и Работино, но потерпели провалы.
Стоит отметить, что Россия в Украине уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 15 октября 2023 года составляют примерно около 287 770 захватчиков.