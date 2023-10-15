В Минобороны Великобритании отметили, что российские оккупанты используют железную дорогу для переброски своих сил на украинскую землю.

Российские оккупанты на временно захваченных украинских землях продолжают совершенствовать железнодорожное сообщение, поскольку логистика по железной дороге продолжает оставаться жизненно важным компонентом для поддержки вторжения РФ на нашу землю.

РФ, в частности, использует железную дорогу для переброски на оккупированные территории живой силы, бронетехники и боеприпасов, сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки. В разведке отметили, что противник занимается строительством новой железнодорожной ветки, которая будет вести в пока еще оккупированный город Мариуполь Донецкой области.

"Россия... строит новую железнодорожную ветку в Мариуполь, что сократит время в пути для поставок на Запорожском направлении фронта. Новая ветка входит в условный диапазон украинских высокоточных ударных систем дальнего действия", - отметили в разведке.

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Война в Украине - новости, которые стоит знать

Генштаб ВСУ утром 15 октября сообщил, что украинское контрнаступление продолжается. В частности, наши защитники и защитницы двигаются вперед на Мелитопольском направлении.

Российские захватчики за прошедшие сутки тщетно атаковали воинов на ряде направлений, в частности, в Запорожской области хотели восстановить утраченное положение возле сел Вербовое и Работино, но потерпели провалы.

Стоит отметить, что Россия в Украине уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 15 октября 2023 года составляют примерно около 287 770 захватчиков.

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