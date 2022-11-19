Эксперт уверен, что таким образом Россия не повышает ставки и не пугает Запад.

Использование Россией для ударов по территории Украины ракет с имитатором ядерной боеголовки, скорее всего, свидетельствует о том, что ракет с осколочно-фугасными зарядами у нее становится все меньше.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, именно поэтому РФ вынуждена запускать учебно-боевые ракеты даже с имитаторами ядерного заряда.

Он уверен, что таким образом Россия не повышает ставки и не пугает Запад, ведь россияне не могли быть уверены в том, что ВСУ собьют данную ракету, и что ее боеголовка при этом уцелеет.

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"Откуда они знали, что мы собьем эту ракету? Какова была вероятность, что эта ракета будет сбита, упадет и не взорвется? И мы с вами увидим, что у нее головная часть – имитатор ядерного заряда. А если бы мы ее не сбили, и она бы долетела до своей цели? И осколочно-фугасный заряд в боеголовке взорвался? Никто бы никогда не узнал, что это был имитатор, – заявил Жданов. – Чистая случайность, что мы ее сбили… Я не думаю, что Россия вот так все тонко рассчитала".

РФ выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки: что сообщалось

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что одна из сбитых над Киевом 17 ноября крылатых ракет была оснащена имитатором ядерной боевой части. Это была крылатая ракета типа Х-55.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не подтвердили и не опровергли информацию данную информацию. Как отметил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат их задачей является уничтожение целей, а тип сбитых ракет уже определяют специалисты.