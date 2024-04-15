Потеря штаба повлияет на способность России командовать своими силами в Луганской области.

Украина ударила британскими крылатыми ракетами по российскому военному штабу в оккупированном Луганске.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в военных кругах. Отмечается, что атаку осуществили крылатыми ракетами Storm Shadow, запущенными украинскими самолетами. Поражение командной базы - "тяжелый удар" для россиян.

"Этот удар способствует кампании Украины по освобождению Луганской области от незаконного вторжения Российской Федерации и предотвращению дальнейшего продвижения России в Украину", - сказал источник.

По словам источника, который поделился информацией на условиях анонимности, потеря штаба повлияет на способность России командовать своими силами в Луганской области.

"Удары по узлам российского военного управления создают беспокойство среди российских сухопутных войск. Уничтожение такого штаба может парализовать принятие военных решений на следующий месяц", - сказал источник.

Украинская операция также выявила ограниченность российской противовоздушной обороны, сообщил источник.

"Уничтожение этого штаба станет тяжелым ударом по российской армии и свидетельствует о том, что Украина все еще сохраняет способность нацеливаться на оккупантов в любом месте", - сказал источник.

Удар по Луганску - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что 13 апреля Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" во временно оккупированном Луганске.

Он отметил, что украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу. "Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров", - отметил командующий.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал блестящей тонкой операцией поражение пункта управления российских оккупантов в Луганске. Евлаш отметил, что украинские летчики демонстрируют свое мастерство и применение западных образцов вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: