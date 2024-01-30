По его словам, полномасштабная война с Россией - это прежде всего война ресурсов и выиграет наиболее подготовленный и рациональный.

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что Украину выручает сейчас то, что не всю оборонную помощь поставляют Соединенные Штаты.

Он отметил в материале издания Фокус, что ее отсутствие сильно ощущается в зонах боевых действий.

"Сложно прогнозировать ситуацию, накопилось много неизвестных. Кто может гарантировать, что республиканцы скоро разблокируют помощь Украине? Разговоры в стиле "будем воевать лопатами" - бессмысленные. При столкновении с танками и артиллерией врага мы с лопатами погибнем", - сказал он.

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По его словам, полномасштабная война с Россией - это прежде всего война ресурсов и выиграет наиболее подготовленный и рациональный.

Война в Украине - прогнозы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что время для принятия Конгрессом США соглашения о финансировании помощи Украине почти закончилось, но заявил, что даже без поддержки Запада Украина не сдастся ни при каких обстоятельствах.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации, - сказал он в интервью.

Если США в конечном итоге откажутся от поддержки Украины в развязанной Россией войне, она может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия, продемонстрировав, что демократиям не хватает выносливости для предотвращения экспансионистской автократии.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брэндс.

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