Российская сторона ищет, как можно на своих условиях достичь перемирия хотя бы по линии фронта, рассказал глава Центра военно-правовых исследований.

На фоне разговоров о мирных переговорах с россиянами, самое главное - не сходить с трека украинского мирного плана.

Таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. "Есть разные инициативы сейчас. И Россия ищет пути, каким образом можно на их условиях достичь перемирия хотя бы по линии фронта. Они активно ищут, проводят определенные контакты по понятным причинам: наступать постоянно они не могут. Потери, которые есть, дают о себе знать", - заявил эксперт.

Он также добавил, что сейчас происходит поиск точек соприкосновения по реализации формулы мира. По словам эксперта, это необходимо на фоне подготовки ко второму Саммиту мира, который должен состояться уже этой осенью.

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"Самое главное, чтобы это был украинский трек - чтобы нас никто не сбил, когда начнут говорить "возьмите такие условия или такие условия". Очевидно, что украинский план - это также не означает, что все выбито на скрижалях, которые должны пережить тысячелетия. Для этого и включаются дипломатический трек, который должен обеспечивать определенный формат и люфт. Но он точно не обеспечивает люфт насчет уступок - территориальных или иных", - добавил Мусиенко.

По его мнению, мы можем рассматривать сценарий, когда не все территории освобождаются военным путем. "Но никто не ставит под сомнение освобождение этих территорий", - подчеркнул аналитик.

В центре внимания война в Украине - сегодня это стоит знать

Накануне журналисты The New York Times заявили, что украинские власти планируют начать переговоры с Россией и завершить боевые действия. Руководство страны занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт, отметило издание.

Допустил начало мирных переговоров уже в этом году и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что окончание войны не означает отвоевание силой всех территорий. По его словам, в этом может помочь "сила дипломатии", однако Украине все равно надо быть сильной на поле боя.

Против мирных переговоров выступил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что решать, проводить переговоры с Россией или нет, должны или военные, или люди, которые имеют отношение к процессу борьбы с врагом.

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