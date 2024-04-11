Пока еще не собрано достаточных данных, чтобы принимать какие-то процессуальные решения.

В Офисе генерального прокурора ответили, можно ли быстро расследовать расстрел украинских военнопленных российскими оккупантами возле Крынок на Херсонщине. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Тарас Семкив в эфире информационного телемарафона.

Семкив отметил, что по фактам событий, которые изображены на видео расстрела украинских пленных военных в районе возле Крынок, было безотлагательно зарегистрировано уголовное производство. В настоящее время расследование не завершено. Продолжается идентификация обстоятельств, которые можно увидеть на видео. Также происходит идентификация лиц из числа Вооруженных сил Украины, которых казнили, и проверка причастности конкретных россиян к расстрелу украинских военнопленных.

"Достаточных данных, которые бы давали возможность принимать какие-то процессуальные решения в этом производстве, пока нет. В то же время это не происходит очень быстро. Правосудие в Украине на самом деле тем и отличается от правосудия в Российской Федерации, что мы не принимаем поспешных выводов, которые нужны в тот или иной момент, а обосновываем свои решения исключительно на доказательствах, полученных в ходе досудебного расследования", - сказал Семкив.

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В то же время он убежден, что по результатам проведения всех следственных действий, которые продолжаются ежедневно, все процессуальные решения будут приняты.

Также Семкив добавил, что процесс идентификации фактов сложный, потому что сейчас Украина не имеет полноценного доступа к территории, где потенциально могло быть совершено преступление. Осмотр этих мест происходит исключительно с применением беспилотных летательных аппаратов.

"Происходит проверка относительно предоставления приказов соответствующими командирами на совершение таких действий. Поскольку очевидно, что это система действий. Это не какой-то единичный случай, который происходил в тот или иной момент и к которому причастен исключительно какой-то военнослужащий Российской Федерации и рядовой, который совершил такие действия. Это система действий. На совершение этих действий даются соответствующие приказы вышестоящими командирами. Как раз на их идентификацию, установление и привлечение к ответственности и сосредоточены наши усилия сейчас", - подчеркнул Семкив.

По его словам, в целом расследуется 27 таких уголовных производств по расстрелу 54 человек. В четырех уголовных производствах уже сообщено о подозрении виновным лицам. В отношении одного из них есть приговор суда.

Расстрелы оккупантами украинских военных

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы появляется все больше видео расстрела российскими военными украинских военнопленных. Оккупанты пренебрегают правилами и обычаями войны.

18 февраля стало известно, что захватчики расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (находился на территории бывшей в/ч Зенит, Авдеевка).

20 февраля появилась информация о расстреле россиянами взятых в плен украинских бойцов, на этот раз возле Роботино.

7 апреля 2024 года в сетях появилось видео, на котором видно, как российские военные расстреливают трех украинских пленных вблизи населенного пункта Крынки на Херсонщине. Как сообщали СМИ, расстрел украинских военнопленных совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии Воздушно-десантных войск РФ по приказу полковника Сергея Иштуганова для запугивания бойцов ВСУ.

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