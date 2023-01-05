В Черном море на боевом дежурстве находятся до двух кораблей РФ, отметили в ВМС ВСУ.

Россия может запустить крылатые ракеты "Калибр" по Украине из Средиземного моря.

В этом море на боевом дежурстве находятся девять кораблей РФ, пять из них - носители "Калибров", общий залп составляет 72 ракеты, говорится в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...в Черном море на боевом дежурстве находятся до двух вражеских кораблей; в Азовском море на боевом дежурстве находится до двух вражеских кораблей...", - отмечается в сообщении.

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4 января в ВМС ВСУ предупредили, что в Средиземном море находились девять кораблей России, среди них были пять носителей ракет "Калибр", а общий залп составлял 76 ракет.

Ракетные удары России по Украине - это надо знать

Враг уже не раз бил по Украине ракетами "Калибр". В частности, 29 декабря противники запустили эти ракеты по нашему государству с кораблей, которые были в Черном море.

Потом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что "Калибры" в РФ заканчиваются. В России утверждают, что эти ракеты у них якобы никогда не закончатся.

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