Вражеские носители "Калибров" находятся в Средиземном море.

Российские ракеты "Калибр" грозят Украине из Средиземного моря - Россия по состоянию на среду, 4 января, может запустить 76 штук.

В этом море находятся пять вражеских носителей "Калибров", сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

В ВМС ВСУ добавили, что по состоянию на сегодня в Черном и Азовском морях нет кораблей РФ с "Калибрами".

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"...в Черном море на боевом дежурстве находятся три вражеских корабля; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море - девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 3 января в Средиземном море также находились пять вражеских носителей "Калибров", тогда общий залп составлял 72 ракеты.

Ракетные удары по Украине - что надо знать

Россияне уже не раз обстреливали Украину "Калибрами". В частности, враги запустили по нашему государству "Калибры" 29 декабря. Пуски ракет осуществили корабли противника, которые находились в Черном море.

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что у РФ заканчиваются "Калибры". Российская сторона утверждает, что эти ракеты у нее "не закончатся никогда".

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