Таким образом российских удар унес жизни четырех сотрудников предприятия.

В Полтавской области возросло число погибших в результате вражеского удара по промышленному предприятию в поселке Гоголево, которое россияне обстреляли ночью 28 августа.

На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели нашли тело четвертого человека, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Удар РФ по Полтавщине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 28 августа Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. В частности, под вражеский удар попал промышленный объект на Полтавщине. По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в результате чего был полностью разрушен производственный цех предприятия.

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Впоследствии стало известно, что речь идет об маслобойне в поселке Гоголево. Там возник пожар, который долгое время не могли обуздать спасатели.

Сначала местные власти и правоохранители сообщали о двух погибших и пятерых раненых, которые работали на предприятии в ночную смену. Однако впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что под завалами нашли тело еще одного сотрудника. Еще один человек считался пропавшим без вести.

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