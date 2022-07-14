После допросов можно будет уже наверняка сказать, что кто-то из задержанных был наводчиком врага, отметил министр внутренних дел.

После вражеских ракетных ударов по Виннице правоохранители задержали несколько десятков человек, которых подозревают в корректировке огня, их сейчас допрашивают.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге с Винницы, комментируя слухи о якобы задержании наводчика оккупантов.

"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек", - отметил он.

По словам министра, после соответствующих допросов можно будет уже наверняка сказать, что кто-то из них был наводчиком врага.

Напомним, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

По состоянию на 17:00 было известно о гибели 22 человек (из них трое детей), а также о том, что около 115 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них госпитализированы 52 (34 - в тяжелом состоянии включительно с тремя детьми, из них 5 - в критическом).

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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