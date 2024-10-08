Российские захватчики планируют новый массированный ракетный удар по Украине. Такая атака может стать не меньше той, которая была 26 августа. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Громадського радіо".
"Эти их постоянные налеты "шахедов" и небольшое количество ракет - это подготовка к массированному ракетному удару. Это попытка проверить нашу противовоздушную оборону и истощить ее. Ракетный удар они планируют провести вскоре. Поэтому, не стоит пренебрегать воздушными тревогами", - подчеркнул он.
По словам эксперта, в ГУР МО также предупреждали о новом массированном ракетном ударе по Украине, поэтому гражданам следует ожидать такую атаку, которая была 26,27 августа, ведь армия РФ накопила до полутора сотен ракет различных видов. Гетьман предупредил:
"Мы увидим сотни российских ракет в небе".
Он отметил, что украинцы должны быть внимательными в ближайшие несколько дней и подготовиться к атаке РФ. В свою очередь он советует не паниковать и доверять силам ПВО.
"Силы ПВО тоже готовы к этому удару. По ракетам будут работать наши F-16 и другие средства", - заверил эксперт.
Пока неизвестно, когда именно состоится ракетный удар, однако эксперт считает, что это, скорее всего, произойдет до 12 октября, ведь в то время пройдет заседание в формате "Рамштайн".
Война в Украине - последние новости
Как писал УНИАН, российские оккупанты 7 октября атаковали Одессу, одна из ракет попала по судну под флагом Палау, в результате чего погиб один украинец и были ранены пять иностранных членов экипажа. Судно называется Optima, оно прибыло в Одессу за несколько часов до атаки.
В свою очередь в 60 ОМБр рассказали, готовится ли враг к прорыву на Лиманском направлении. Начальник отделения коммуникаций ОМБр отметил, что количество задействованной в механизированных штурмах техники не свидетельствует о том, что россияне настроены на прорыв.