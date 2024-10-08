По словам Алексея Гетьмана, РФ накопила до полутора сотен ракет разных видов.

Российские захватчики планируют новый массированный ракетный удар по Украине. Такая атака может стать не меньше той, которая была 26 августа. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Громадського радіо".

"Эти их постоянные налеты "шахедов" и небольшое количество ракет - это подготовка к массированному ракетному удару. Это попытка проверить нашу противовоздушную оборону и истощить ее. Ракетный удар они планируют провести вскоре. Поэтому, не стоит пренебрегать воздушными тревогами", - подчеркнул он.

По словам эксперта, в ГУР МО также предупреждали о новом массированном ракетном ударе по Украине, поэтому гражданам следует ожидать такую атаку, которая была 26,27 августа, ведь армия РФ накопила до полутора сотен ракет различных видов. Гетьман предупредил:

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"Мы увидим сотни российских ракет в небе".

Он отметил, что украинцы должны быть внимательными в ближайшие несколько дней и подготовиться к атаке РФ. В свою очередь он советует не паниковать и доверять силам ПВО.

"Силы ПВО тоже готовы к этому удару. По ракетам будут работать наши F-16 и другие средства", - заверил эксперт.

Пока неизвестно, когда именно состоится ракетный удар, однако эксперт считает, что это, скорее всего, произойдет до 12 октября, ведь в то время пройдет заседание в формате "Рамштайн".

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты 7 октября атаковали Одессу, одна из ракет попала по судну под флагом Палау, в результате чего погиб один украинец и были ранены пять иностранных членов экипажа. Судно называется Optima, оно прибыло в Одессу за несколько часов до атаки.

В свою очередь в 60 ОМБр рассказали, готовится ли враг к прорыву на Лиманском направлении. Начальник отделения коммуникаций ОМБр отметил, что количество задействованной в механизированных штурмах техники не свидетельствует о том, что россияне настроены на прорыв.

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