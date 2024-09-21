В Кривом Роге погибла женщина, которая была родом из Узбекистана, выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине, и в результате ракетного удара, который россияне нанесли по городу Кривой Рог (Днепропетровская область) в субботу, 21 сентября, по предварительным сведениям, погибли женщина Валентина и ее "самый маленький мальчик".

Погибшая родом из Узбекистана, рассказала "Радио Свобода" местная жительница, которая стала очевидицей атаки со стороны россиян. "Такой взрыв был, что мне показалось, будто, у меня во дворе. Увидела что-то аж красное такое - то ли зарево, то ли что-то другое - я так и не поняла. И услышала, что посыпалось стекло", - поделилась она. У женщины в жилье повреждено окно, двери, повырывало замки. Собеседница сказала, что с погибшей они давно знакомы.

"Тетю Валю я давно знала, они раньше жили в другом доме. Она из Узбекистана переехала. Мы немного общались, потому что ее самый маленький мальчик, видимо, который погиб, с моим внуком вместе в садик ходил", - добавила очевидица.

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Россияне уже много раз били по Кривому Рогу из различного вооружения, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. В частности, утром 21 сентября стало известно, что захватчики среди ночи нанесли ракетный удар по жилому сектору города, и погибли три человека.

По сведениям местных властей, погиб 12-летний мальчик, а также женщины, которым 79 и 75 лет. Кроме того, пострадали двое мужчин и 17-летний парень, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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