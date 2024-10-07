Оккупанты испытывают различные способы штурмов.

На Лиманском направлении российские войска наращивают атаки с применением танков и БМП, но их тактика больше похожа на "простукивание" мест для удара, чем на намерение прорыва.

О ситуации в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады в эфире телемарафона рассказал начальник отделения коммуникаций ОМБр Максим. "По сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, направление действительно начинает оживать. Начинается все больше и больше механизированных штурмов в нашей зоне ответственности. Мы пока держим строй и не даем врагу пройти", - акцентировал он.

По его словам, количество задействованной в механизированных штурмах техники не свидетельствует о том, что россияне настроены на прорыв. "Скорее всего, просто смотрят - ищут слабые места, простукивают, где можно будет ударить",- отметил военнослужащий.

Видео дня

Он добавил, что в их зоне ответственности оккупанты минимум раз в неделю штурмуют относительно небольшой механизированной составляющей:

"Может быть два танка, два БМП или один танк и несколько БМП. Недавно на нашем участке был вражеский штурм около 10 мотоциклистов. То есть они испытывают различные средства и способы".

Впрочем, каждый российский штурм обычно заканчивается тем, что пехота противника разбегается по посадкам. "После этого ее добивают FPV-дроны, а ночью уже тяжелые дроны "Баба Яга", - резюмировал начальник отделения коммуникаций.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, сегодня на линии фронта произошло 88 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Только на Лиманском произошло 16 боев, а 11 из них все еще продолжаются. Отмечается, что захватчики хотят продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

Вас также могут заинтересовать новости: