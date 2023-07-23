Пропагандисты открыто заявляют, что Одессу хранить не будут, ведь ее потом можно "заново отстроить".

Российские пропагандисты в эфире своих телепрограмм радуются ракетным ударам по Одессе и призывают разрушить Киев и Львов.

"Мы конечно не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как уже третью ночь наносим удары... возмездия", - заявляют на одном из шоу.

Также пропагандисты призывают уничтожить, кроме Одессы, Киев и Львов.

"Мы Одессу конечно, не сохраним. Мы ее потом заново отстроим. Так будет намного проще", - говорят пропагандисты.

При этом они открыто заявляют, что портовую зону собираются полностью уничтожить.

"Оперный театр надо сохранить", - иронизируют оккупанты.

Ракетный удар по Одессе - что известно

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по Одессе пятью видами ракет.

В результате удара пострадали люди, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. Также разрушен архитектурный памятник под защитой ЮНЕСКО, символ города - Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что главная цель ракетных атак россиян по Одессе - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ответ российским террористам обязательно будет, они это почувствуют.

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