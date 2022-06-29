28 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру из акватории Черного моря.

В Днепре после ракетного удара российских захватчиков, который произошел 28 июня, под завалами автотранспортного предприятия нашли тела двух людей.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наутро пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двух погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", - подчеркнул Резниченко.

Кроме того, на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Накануне враг направил на нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", - напомнил он.

Удары по Днепру - что известно

Вечером 28 июня в Днепре и Николаеве одновременно раздались взрывы, сопровождавшихся задымлением.

Мэр Днепра Борис Филатов впоследствии уточнил, что ракета попала в местное СТО, где в то время находились рабочие. Никакого оружия и военных на станции не было, добавил Филатов, предприятие занималось ремонтом гражданских автомобилей.

Позже Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне били по Днепру из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: