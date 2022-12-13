Захватчики на ряде направлений обстреливали Силы обороны Украины, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей.

Противник также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вражеские войска вели обстрелы позиций Сил обороны на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

Видео дня

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25-ти населенных пунктов.

Также в Генштабе подчеркнули, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется.

Напомним, ранее враги уже не раз наносили ракетные удары по Харьковской и Запорожской областях, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Массированный ракетный удар по Украине 5 декабря - что надо знать

РФ в начале декабря в восьмой по счету раз атаковала украинскую критическую инфраструктуру. 5 декабря захватчики запустили более 70 ракет, и 61 из них ликвидировали наши защитники.

Вражеские "прилеты" есть в Киевской, Одесской и Винницкой областях, были повреждены энергообъекты.

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что у России еще есть ракеты на три-пять волн массированных атак.

Вас также могут заинтересовать новости: