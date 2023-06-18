Всего на сегодня в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 489 детей и более 1026 получили ранения различной степени тяжести.

Оккупанты расстреляли гражданский автомобиль на Херсонщине, в котором ехали отец и несовершеннолетний сын. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"17 июня по дороге от г. Олешки в с. Саги Херсонской области враг обстрелял гражданский автомобиль, в котором находились отец и 15-летний сын. Они погибли", - отмечается в сообщении.

Также в течение суток в результате обстрела оккупантами пгт Казацкое Херсонской области ранен 17-летний парень, в г. Константиновка Донецкой области получила ранения 9-летняя девочка.

В целом, по состоянию на утро 18 июня 2023 года более 1515 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 489 детей погибли и более 1026 получили ранения различной степени тяжести.

Эти цифры не являются окончательными. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 465, Харьковской - 284, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской - 67.

Оккупанты обстреливают гражданских

Ранее сообщалось, что оккупанты попали ракетой в гражданский автомобиль на Харьковщине, погибли все четыре пассажира.

А на прошлой неделе оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонщины. Захватчики открыли огонь в спины гражданских. В результате погибли три человека, пострадали более 10, среди них двое правоохранителей.

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