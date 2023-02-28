Такой риторики придерживается не только диктатор, но и другие российские официальные лица.

Русский диктатор Владимир Путин пытается обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ в ответ на провалы оккупантов захватчиков на поле боя.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW) российские чиновники и политики продвигают нарративы о том, что война России в Украине - критически важна для существования РФ. Такую кампанию ведет и лично Путин.

В интервью пропагандистам "Россия-1" Путин сказал, что не знает, сможет ли "такой этнос, как русский народ, выжить в том виде, в каком он существует сегодня", если Западу удастся "разрушить Российскую Федерацию и установить контроль над ее обломками".

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В то же время скандальный заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад разжигает ситуацию в Украине со времен распада СССР. По его убеждению, "спокойная мощь нашей великой страны и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего нашего мира".

"Риторика" Путина и Медведева является частью информационной операции, которая представляет войну в Украине как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем есть на самом деле", – отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, российский диктатор пытается создать информационные условия для обвинения Украины и Запада в том, что они угрожают существованию РФ в ответ на провалы оккупантов на поле боя.

"Риторика Путина призвана подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования", – отмечают эксперты.

Риторика Путина

Тактика диктатора с попыткой обвинить Украину в угрозе существованию России продолжается с начала полномасштабной войны. Недавно он назвал новую цель "злого" Запада. Политик заявил, что якобы западные лидеры хотят "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию".

Перед этим, 21 февраля, Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию (российскому парламенту) и народу. По большей части выступление было попыткой оправдаться за нападение на Украину.

Тем не менее, Путин начал подозревать, что ему не верят. Поэтому впервые за долгое время сказал правду - заявил, что его выступления очень трудно слушать.

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