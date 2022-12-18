Попытку возобновления российского наступления весной американский военный назвал "отчаянной".

Российский диктатор Владимир Путин уже фактически проиграл войну в Украине, по крайней мере со стратегической точки зрения. Такое мнение высказал генерал США в отставке Барри Р. Маккефри в эфире MSNBC во время обсуждения войны в Украине, передает Newsweek.

Маккефри служил в армии США с 1964 по 1996 год, а по окончанию карьеры выступает военным экспертом. Ведущая спросила, как он оценивает действия РФ в войне против Украины, заметив, что его предыдущие прогнозы сбылись.

По мнению генерала, Россия может попытаться возобновить наступление весной следующего года. Впрочем, эти попытки будут слишком "отчаянными".

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"Я думаю, что они попытаются это сделать (возобновить наступление - УНИАН). Они отчаянные. Стратегически, я думаю, они уже проиграли войну. В оперативном плане они фактически не в состоянии справиться с очень активными, агрессивными украинскими вооруженными силами. Поэтому сейчас они зашли на позицию, когда собираются уничтожить большую часть гражданской инфраструктуры в Украине, но я не вижу, чтобы они возобновили инициативу по захвату Одессы или попытки захвата Харькова. Я не думаю, что это произойдет", - сказал Маккефри.

Генерал подчеркнул, что россияне потеряли слишком много техники и личного состава, но не научились на своих ошибках.

"Их материально-техническая база в беспорядке. Их производственная база не может успевать за войной, в которой они воюют. Запад остается с Украиной, и так, я думаю, и будет продолжаться", - сказал генерал.

Война в Украине: пойдет ли РФ в новое наступление

Пока украинские воины провели несколько крупных контрнаступлений, в частности на севере, в Харьковской области и на юге. Напряженной остается ситуация на Донбассе. На большинстве направлений силы РФ перешли к обороне.

Впрочем, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина осознает вероятность нового наступления России в 2023 году, ведь Кремль никогда не отказывался от этого.

При этом в украинской разведке указали, что Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины. Москва использует белорусскую территорию как полигон для обучения, тренировки мобилизованных, а также как базу для поставок вооружения.

В свою очередь генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что президент РФ Владимир Путин планирует к Новому году захватить весь Донбасс.

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