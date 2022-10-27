Об успехах украинской ПВО рассказали накануне профессионального праздника российской авиации.

Украинская ПВО успешно "минусует" российские "птички". Сейчас силы противовоздушной обороны уничтожают не менее 79% беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 27 октября.

"Эффективность системы противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне и составляет 79% сбитых БПЛА врага. Только за последние сутки, то есть сегодня, силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе", – отметил он.

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Только в течение прошлой недели украинские защитники "приземлили" шесть ударных российских вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28. Всего с 24 февраля уничтожено около 250 вражеских вертолетов. Это примерно пять полков армейской авиации.

"Поэтому можно поздравить все экипажи авиации ВС РФ с их грядущим профессиональным праздником-завтра у них них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать", – добавил Громов.

Потери российской авиации в Украине

Силы ПВО Украины активно борются с российскими "птичками" в небе. Кроме беспилотников, украинские воины регулярно сбивают российские ударные вертолеты, в частности Ка-52.

Несколько дней назад на Херсонщине украинские зенитчики за полчаса сбили два вражеских вертолета Ка-52. Впоследствии был сбит еще один "Аллигатор".

Вчера Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор").

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Российской Федерации за время полномасштабной войны против Украины потеряли такое огромное количество техники, которой не имеет большинство армий мира.

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