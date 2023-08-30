Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, зайдут ли Вооруженные силы Украины на территорию России, которая развязала полномасштабную кровавую войну в 2022 году.
"Нет смысла заходить на территорию РФ, потому что война уже переносится на ее территорию. Сами россияне ее к себе и переносят. Потому что возвращаются убийцы, которые сразу совершают множество преступлений. Там все идет в развал, потому что управленческих решений правильных, управленческих сигналов нет", - сказал Подоляк.
Он акцентирует, что в РФ появится много бандформирований, которыми она и так насыщена. В частности, там много феодальных вооруженных банд, этнических преступных группировок и т. д.
По словам Подоляка, самое главное состоит в том, что россияне больше не уверены в том, что их страна развивается правильно, что она стабильна и монолитна. Он отметил, что "они продолжают хорохориться, но все это уже нелепо выглядит". По его словам, сами жители РФ в ожидании, что у них что-то назревает и произойдет – все обрушиться.
"Нам смысла нет туда заходить, потому что, как только случиться на каком-то направлении обвал фронта, в России начнется революционный процесс – масштабный бунт...", - акцентирует советник.
Он поясняет, что Украине бессмысленно захватывать российские города, хотя бы в силу того, что украинцы - ментально очень отличаются от граждан РФ.
"Потому что когда ты заходишь на чужую территорию и при этом – ментально другой, тебе нужно там тотально доминировать – держать под контролем, потому что там будут ненавидеть. Зачем нам держать под контролем людей, которые остались в 17 веке? Они нам не нужны. Россия в любом случае не генерирует ничего полезного", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, если заходить на территорию врага, ее нужно контролировать, по крайне мере, какое-то время. Однако Украине придется тратить на это большое количество ресурса, что абсолютно бессмысленно. Украине нужно "обвалить фронт", спровоцировать в РФ революционный процесс, который является неизбежным, так как, по мнению Подоляка, россияне и сами этого хотят. "Нам нужно просто ускорить событие и наблюдать с поп-корном и розовым шампанским", - говорит Подоляк.
Он считает, что революционные процессы приведут к обновлению в РФ политической элиты и какой-то "слабой демократии". Однако Украине за это время необходимо разорвать все, что хоть как-то связывает две страны – абсолютно все информационное пространство, культуру и пр.
Кроме того, Подоляк сказал, что Россия должна быть наказана материально за те разрушения, несчастья, которые принесла Украине. Это должно быть сделано так, чтобы будущие поколения в РФ помнили (знали) об этой войне и ощущали, что "уже проиграли". В частности, это может быть связано с частичным изъятием полезных ископаемых (доходов от них), которые имеются на территории России и с помощью которых она шантажирует мир.
Подоляк о протестах в России:
Ранее Михаил Подоляк рассказал, что после смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вероятность возникновения новых протестов и мятежей в России увеличилась.
По словам советника главы Офиса президента Украины, убийством Пригожина элитам РФ продемонстрировано, что Владимир Путин действует не по правилам, а как террорист.