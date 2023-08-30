На контроль вражеских территорий нужен огромный ресурс, что абсолютно бессмысленно, говорит он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, зайдут ли Вооруженные силы Украины на территорию России, которая развязала полномасштабную кровавую войну в 2022 году.

"Нет смысла заходить на территорию РФ, потому что война уже переносится на ее территорию. Сами россияне ее к себе и переносят. Потому что возвращаются убийцы, которые сразу совершают множество преступлений. Там все идет в развал, потому что управленческих решений правильных, управленческих сигналов нет", - сказал Подоляк.

Он акцентирует, что в РФ появится много бандформирований, которыми она и так насыщена. В частности, там много феодальных вооруженных банд, этнических преступных группировок и т. д.

По словам Подоляка, самое главное состоит в том, что россияне больше не уверены в том, что их страна развивается правильно, что она стабильна и монолитна. Он отметил, что "они продолжают хорохориться, но все это уже нелепо выглядит". По его словам, сами жители РФ в ожидании, что у них что-то назревает и произойдет – все обрушиться.

"Нам смысла нет туда заходить, потому что, как только случиться на каком-то направлении обвал фронта, в России начнется революционный процесс – масштабный бунт...", - акцентирует советник.

Он поясняет, что Украине бессмысленно захватывать российские города, хотя бы в силу того, что украинцы - ментально очень отличаются от граждан РФ.

"Потому что когда ты заходишь на чужую территорию и при этом – ментально другой, тебе нужно там тотально доминировать – держать под контролем, потому что там будут ненавидеть. Зачем нам держать под контролем людей, которые остались в 17 веке? Они нам не нужны. Россия в любом случае не генерирует ничего полезного", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, если заходить на территорию врага, ее нужно контролировать, по крайне мере, какое-то время. Однако Украине придется тратить на это большое количество ресурса, что абсолютно бессмысленно. Украине нужно "обвалить фронт", спровоцировать в РФ революционный процесс, который является неизбежным, так как, по мнению Подоляка, россияне и сами этого хотят. "Нам нужно просто ускорить событие и наблюдать с поп-корном и розовым шампанским", - говорит Подоляк.

Он считает, что революционные процессы приведут к обновлению в РФ политической элиты и какой-то "слабой демократии". Однако Украине за это время необходимо разорвать все, что хоть как-то связывает две страны – абсолютно все информационное пространство, культуру и пр.

Кроме того, Подоляк сказал, что Россия должна быть наказана материально за те разрушения, несчастья, которые принесла Украине. Это должно быть сделано так, чтобы будущие поколения в РФ помнили (знали) об этой войне и ощущали, что "уже проиграли". В частности, это может быть связано с частичным изъятием полезных ископаемых (доходов от них), которые имеются на территории России и с помощью которых она шантажирует мир.

Подоляк о протестах в России:

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что после смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вероятность возникновения новых протестов и мятежей в России увеличилась.

По словам советника главы Офиса президента Украины, убийством Пригожина элитам РФ продемонстрировано, что Владимир Путин действует не по правилам, а как террорист.

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