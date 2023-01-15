Пограничники вычислили оккупантов и "угостили" бомбами с дрона.

Украинские пограничники разбили группу российских пехотинцев в поле под Соледаром.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), на линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали с БПЛА вражескую пехоту, которая пряталась в окопах и траншеях.

"Наши воины отработали по оккупантам бомбежкой с дрона. Также, по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ".

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Ситуация на Донбассе

В настоящее время на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация сохраняется в районе Бахмута и Соледара. Так, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, переключилась на Соледар.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупантам не удастся окружить и захватить город.

А 14 января в Луганской области в лесополосе украинские артиллеристы уничтожили мотострелков РФ, вражескую боевую машину пехоты и застройки противника. Враг, его техника и объекты ликвидированы огнем из пушек.

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