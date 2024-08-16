Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения, отметили аналитики.

Одна из причин того, что операция ВСУ в Курской области стала возможной, заключается в отношении России - она недооценивала Украину, считают в Институте изучения войны (ISW).

"Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как "спящий" участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточных мер для защиты российской территории", - говорится в новом отчете аналитиков.

Если бы РФ планировала защищаться от украинского вторжения, они бы быстрее создали более сплоченную и четкую структуру, отметили аналитики:

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"Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что Россия перебрасывает войска с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ. Соответствующее заявление сделал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Дло этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на территории Курской области РФ, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

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