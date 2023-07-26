Отмечается, что провалы в пропаганде Кремля можно объяснить провалами власти.

Пропагандистские операции Москвы славятся своим размахом и эффективностью. Российские СМИ не только превратили соцсети в оружие, вмешиваясь в американские и европейские выборы, но и продолжают играть важную роль в разжигании в США культурных войн и политических разногласий.

Издание Newsweek пишет, что президент РФ Владимир Путин в течение многих лет консолидировал и усиливал контроль над государственными СМИ, чтобы контролировать общественное мнение и подавлять любое инакомыслие. Широко сообщалось, что каждую неделю пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков проводит встречи с редакторами газет, чтобы обеспечить сплоченность прессы. Также издаются "секретные инструкции" по текущим темам для обсуждения, чтобы побудить редакторов задуматься над конкретными строками и историями.

Однако неудачи и неразбериха в войне России с Украиной показали, что в путинская пропагандистская машина дает сбой. Официальным СМИ было трудно объяснить российскому обществу, что такое война. Поскольку конфликту не видно конца, путинские рупоры все больше противоречат сами себе, а в некоторых случаях даже осмеливались говорить правду о войне, из-за которой некоторые критики Путина оказались в тюрьме.

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Хаос в СМИ достиг пика после мятежа ЧВК "Вагнера" в июне. Наемники и их главарь Евгений Пригожин, которых прославляли как русских героев, теперь стали предателями. Но некоторые российские политики и СМИ преуменьшили значение мятежа, а пресс-секретарь президента РФ Песков был вынужден отказаться от своих прежних отрицаний того, что Путин встречался с Пригожиным после мятежа.

По мере того, как российская пропаганда все более прямо и публично сталкивалась с реальностью, Путин сохранял твердый контроль. Однако некоторые наблюдатели, а также недавние опросы общественного мнения показывают, что в России увеличивается дефицит доверия, что может стать потенциальной долгосрочной угрозой правлению Путина.

"Когда ваша система не стабильна, вы увидите сбои и проблемы в разных местах", — говорит главный редактор запрещенного в России телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. "Война продолжается уже 16 месяцев, и никто не видит конца. Люди в Кремле и российские пропагандисты видят, что Россия не побеждает, что РФ теряет территории, которые она захватила в начале войны".

Британский политолог Марк Галеотти настроен скептически, говоря, что фальшивое разнообразие мнений и контролируемое инакомыслие — это всего лишь часть кремлевской пьесы.

"Этикет Путина диктует, что его мальчики могут драться между собой, если они ясно дают понять, что все они верны царю", — говорит Галеотти.

Создание мятежа

За несколько месяцев до мятежа Пригожин, давний друг Путина, стал самым громким критиком войны. В конечном счете, он заявил, что война была начата под ложным предлогом и обвинил руководство Кремля в коррупции и некомпетентности. Кроме того, он заявил, что мирных жителей убивали с обеих сторон и что "невежественный дедушка" не знал, что происходит.

Пригожин двинулся на Москву со своими наемниками 24 июня. В ходе недолгого восстания группа "Вагнера" заявила, что взяла под свой контроль два военных центра на юге России и продвинулась в пределах 190 миль от столицы, прежде чем отступить после сделки, заключенной при посредничестве Александра Лукашенко. Эта запутанная серия событий вызвала неоднозначную реакцию путинских СМИ.

"Внутри фальшиво-бюрократического нарратива, как убрать Пригожина и "Вагнер", которые являются героями государства и делают для него доброе дело, а потом происходит этот странный эпизод, когда они вдруг предатели, которые маршируют на столицу?" — спрашивает социолог корпорации RAND, изучавший аппарат российской пропаганды, Кристофер Пол. "Вы не можете собрать последовательность событий. Это сложная и непоследовательная история для рассказа".

Освещение мятежа и его последствий отражало отсутствие внутренней сплоченности внутри путинской дезинформационной машины. Некоторые СМИ отменили отказались от предыдущих похвал Пригожину, ставя под сомнение важность Бахмута и спрашивая, почему "Вагнеру" потребовалось более 200 дней, чтобы одержать победу. В мае пропагандистские каналы заявили, что взятие города Пригожиным стало "событием исторического масштаба", которое вызывает "вероятно, те же эмоции, что и деды в Берлине", имея в виду окончание Второй мировой войны.

30 июня "Первый канал" заявил, что Бахмут — "не самый важный город для фронта", назвав эффективность наемников "мифом". В 2022 году российские силы захватили стратегический украинский город Мариуполь в Донецкой области за гораздо меньшее время.

В то же время появились СМИ, которые встали на сторону Пригожина. В государственной прессе и на телевидении постоянно появлялись сообщения о том, что мятеж был в значительной степени "бескровным".

Это резко контрастировало с тезисами, озвученными пророссийскими блогерами. Некоторые спрашивали, почему от рук "вагнеровцев" погибло более дюжины российских летчиков, и требовали объяснить, кто понесет наказание. В свою очередь Путин появился одновременно в двух разных "прямых" эфирах в разных местах, что лишь подкормило теорию о "двойнике Путина".

Избирательное наказание за "военные фейки"

Проблемы кремлевской пропагандистской машины, которые выявил мятеж, впервые начали проявляться незадолго до начала путинской войны и усиливались по мере того, как вторжение проваливалось.

В марте 2022 года Москва пыталась контролировать информпространство, приняв закон, предусматривающий тюремное заключение на срок до 15 лет за умышленное распространение "фейковых новостей" о российской армии. С тех пор Кремль использовал "закон о военных фейках", чтобы расправиться с теми, кто отклоняется от путинской пропаганды. Это включает в себя запрет СМИ называть вторжение "войной". Государственные СМИ обычно используют путинский термин "специальная военная операция".

Однако примерно через полгода российское государственное телевидение впервые назвало конфликт "войной", когда пропагандист Владимир Соловьев использовал это слово в своем шоу. Многие телеведущие и гости, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров и даже сам Путин с тех пор публично использовали одни нарративы.

"Отчасти это связано с готовностью быть непоследовательным, но иногда это институциональный недостаток", — говорит Пол из RAND. "Возможно, существуют разные механизмы контроля над печатной прессой и телевидением, и, возможно, различные указания просочились или были по-разному интерпретированы менеджерами среднего звена, лидерами или бюрократами в этой иерархии".

Одним из СМИ, которое вскоре после начала войны стало жертвой кремлевских репрессий - телеканал "Дождь", которая освещала события в Украине.

"Для меня было совершенно очевидно, что начало войны стало началом конца телеканала "Дождь" в России", — говорит главный редактор Тихон Дзядко. Теперь телеканал базируется в Нидерландах.

По его словам, неточности в сообщениях Кремля появились в результате фундаментального "замешательства" в отношении природы и цели самой войны.

"Этот сдвиг произошел с самого начала, потому что никто не понимает, почему Россия начала войну", — говорит Дзядко. "Даже правительство этого не понимает, а российская пропаганда пытается понять, как реагировать на те или иные события, и пытается выкрутиться, когда ситуация меняется. Например, так называемая "демилитаризация" Украины — сейчас Путин говорит, что Украина милитаризована больше, чем когда-либо, а значит, эта "операция" не увенчается успехом".

В июне 2023 года депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что Москве не удалось добиться своих целей в Украине. В декабре 2022 года кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что война на Украине "истощает" Россию "во всех отношениях" и что многие россияне хотят прекращения боевых действий. Ни Затулин, ни Скабеева не были привлечены к ответственности по "закону о военных фейках", что демонстрирует избирателность российского права.

Разные мнения — в узком кругу

Эти отклонения сами по себе не сигнализируют о сдвиге в сторону либерализации или даже об ослаблении гаек в СМИ. По словам Галеотти, в российских государственных СМИ, как правило, есть место для "различных мнений", "но все это в пределах относительно узкого круга. Никто не может на самом деле сказать, что это была глупая война, и мы должны немедленно уходить".

Пол из RAND также считает, что "различным частям аппарата может потребоваться время, чтобы понять, что они хотят сказать". Он добавил: "Когда мы видим такого рода несоответствия, иногда это просто разные части пропагандистского аппарата, уточняющие то, что они хотят сказать, или то, что, по их мнению, является текущей интерпретацией".

Так, после мятежа Пригожина пресс-секретарь президента РФ Песков сначала заявил, что Кремль "не знает и не интересуется местонахождением Пригожина". Спустя несколько дней, когда западные СМИ получили доступ к информации, он признал, что Путин встречался с главарем "вагнеровцев" после переворота. Этот шлепок вызывал возмущение даже по российским официальным меркам. Подобное было замечено и в сообщениях госудаственных СМИ.

Одна из причин слабости пропагандистских усилий Кремля, по словам Пола из RAND, заключается в "неумении обновлять информацию". Российский пропагандистский подход сработал "действительно хорошо" в 2014 году, когда Путин незаконно аннексировал полуостров Крым, говорит Пол, добавляя: "Я думаю, существовало ожидание, что они смогут добиться аналогичных результатов и успехов с помощью аналогичных подходов".

Но в то время как аннексия Крыма была относительно бескровной и политически популярной внутри страны, последующее вторжение и все его трудности гораздо сложнее объяснить россиянам. Еаучный сотрудник Института Гарримана Колумбийского университета Антон Шириков говорит, что кремлевской пропаганде не удалось убедить общественность в сентябре 2022 года в том, что указ Путина о "частичной" мобилизации затронет лишь небольшую часть россиян с военным опытом. Это сообщение спровоцировало массовый побег мужчин в соседние страны, чтобы избежать призыва.

Шириков также отметил, что российская общественность никогда не верила в аннексию Путиным Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей осенью 2022 года.

"Правительство говорило об этих аннексированных, оккупированных территориях как о российских регионах", — говорит Шириков. "Я не думаю, что большинство россиян полностью приняли это, я не уверен, что они думают об этих регионах как о российских регионах. Я думаю, в этом смысле пропаганда не имела большого успеха, убеждая их, что это теперь расширенный Россия".

Это может оказаться долгосрочной проблемой для Путина. Недавний опрос показал, что 45% респондентов выступают за продолжение "специальной военной операции", что гораздо меньше, чем в опросе в апреле 2022 года. Между тем 44% заявили, что Россия должна участвовать в мирных переговорах, что больше, чем в апреле 2022 года. И это число выросло до 54%, когда респонденты узнали о новой волне мобилизации.

В конечном счете, пропагандистам остается импровизировать, учитывая отсутствие последовательной стратегии Кремля.

"Поскольку российское правительство сейчас не имеет успеха, то и российская пропаганда не успешна", — говорит Дзядко. "Если у вас есть шоу, которые идут пару часов в день, конечно, кто-то скажет правду. Большинство из них прекрасно понимают, что происходит. И даже для них иногда сложно озвучивать поток бреда, что Россия сильна, а Запад слаб, и что Украина слаба".

Как отмечает Пол из RAND, даже самая лучшая пропаганда "не волшебна".

"Нация не может достичь всех своих внешнеполитических целей, просто говоря правильные вещи и поддерживая их правильными сообщениями или коммуникационными кампаниями", — говорит он. "Должна быть какая-то связь между тем, что заявляется, и реальностью".

Российская пропаганда против Украины - последние заявления

Кремль долгие годы использует информационные операции против Украины, порой испоьзуя банальную ложь. В Москве долго вбивали всему миру информацию о своем превосходстве и непобедимости.

После оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей российская пропаганда вышла на новый уровень, демонизируя украинцев и искривляя реальность. Своего апогея российская пропаганда досягла после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, но сообщения стали настолько бредовыми, что уровень доверия у ним упал.

Один из последних вбросов РФ - подготовка Украиной атаки на временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал эти собщения примитивной и лживой ИПСО.

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