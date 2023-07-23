Скорее всего, по собору ударила российская ракета "Оникс", отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко развеял миф российской пропаганды, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушила ракета противовоздушной обороны Украины.

По его словам, зафиксированные повреждения могла нанести ракета с боевой частью в 300 килограмм - "Оникс" или "Калибр".

Как отметил Коваленко, скорее всего, это был "Оникс", и когда россияне заявляют, что это было ракета ПВО Украины, они несут бред:

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"Они такие повреждения не оставили бы, там совсем другая боевая часть, совсем другой принцип действия. Российская пропаганда несет абсолютную чушь, пытаясь оправдать свое очередное военное преступление".

Преображенский собор Одесса - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН в ночь на 23 июля российские войска ударили по историческому центру Одессы, и значительные разрушения получил Спасо-Преображенский собор.

После этого президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров Украины обеспечить полноценный воздушный щит над страной.

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