Военный аналитик считает, что Западу стоит остановить поток российской нефти в Китай и Индию.

Вооруженные силы России уже больше года проводят наступательные операции на нескольких участках фронта. Тем не менее продвижение оккупантов трудно назвать успешным.

Об этом заявил военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Hromadske.

"От Авдеевки до Покровска 63 километра. За год россияне не смогли продвинуться на 60 км вглубь украинской территории, даже несмотря на тяжелые потери. Десятки тысяч их солдат погибли в этих боях. Это трудно назвать успешной наступательной операцией", - сказал он.

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Ходжес отметил, что в войне главное не остановка наступлений врага любой ценой. Он считает, что людям нужно быть терпеливие и смотреть на факты.

"Ресурсы россиян не безграничны. Конечно, россия продолжает производить оружие. Однако из-за санкций россияне не могут получить некоторые компоненты, которые им нужны. Когда я смотрю на российскую экономику, на то, в каком ужасном состоянии рубль, то должен констатировать, что у России есть много проблем. Впрочем, я не знаю, сколько еще они смогут продолжать эту войну", - подчеркнул аналитик.

По словам Ходжеса, у россиян есть нехватка рабочей силы. Он добавил, что в РФ на заводах по производству оружия наблюдается недостаток людей, из-за того, что они идут в армию.

Чтобы снизить возможности РФ на войне, Западу стоит остановить поток российской нефти в Китай и Индию, рассказал аналитик. Он заявил, что такую интенсивную войну почти невозможно поддерживать долго.

"Единственное преимущество, которое имеет Россия - это большое количество людей. Вот почему так важно, чтобы Украина имела возможность поражать штабы, артиллерию и логистику россии в глубоком тылу", - поделился он.

Ходжес сказал журналистам, что даже тысячи плохо обученных российских пехотинцев не способны эффективно продвигаться без эффективного командования, поддержки артиллерии, танков и достаточного количества боеприпасов. По его словам, именно поэтому Украине нужно передать больше высокоточного дальнобойного оружия.

Также бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе высказался о возможной передаче Украине ракет Taurus. Он отметил, что это может произойти уже в 2025 году:

"В феврале в Германии, вероятно, будет новое правительство. Поэтому я надеюсь, что Украина наконец сможет получить ракеты Taurus в следующем году. Я настроен оптимистично".

Война в Украине - последние новости

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что Украина начала переговоры с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны. Отмечается, что Киев пытается разрешить разногласия по вопросу урегулирования войны с РФ еще до вступления Трампа в должность.

Кроме того, аналитики портала DeepState поделились, что ВСУ восстановили контроль над Новым Комаром, а враг оккупировал Благодатное. Российские оккупанты продвинулись еще в девяти точках на фронте.

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