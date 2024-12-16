Вторым весомым фактором является вопрос доверия к определенному подразделению.

Среди причин, почему люди не хотят служить, в частности "непрофессиональные" командиры. Об этом в подкасте "Суспільне Новини" и правозащитного центра "Принцип" рассказал Юрий "Милан" Гаврилишин, начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов".

Он отметил, что есть много исследований, в которых говорится о том, почему люди не хотят присоединяться к Силам обороны Украины.

"Первый вопрос - это непрофессиональные командиры", - сказал "Милан" и добавил, что в интернете и среди людей распространяется информация, что определенный командир якобы провел "мясной штурм", что ему безразлично на своих людей; что людей не эвакуируют и не заботятся о них.

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"Соответственно, это для людей играет достаточно таким важным двигателем не присоединяться к Силам обороны", - отметил военнослужащий.

Следующим вопросом, по его мнению, является доверие. "Доверие к определенному подразделению, его боевой путь, его престиж. Собственно, это сильные стороны, которые мы используем в нашей бригаде", - сказал Гаврилишин.

Война в Украине - мобилизация

Как сообщал УНИАН, ранее Елена Кузина, начальник группы коммуникаций Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, отметила, что если человек, который подписал контракт на военную службу, менее 10 лет назад проходил срочную службу или участвовал в АТО/ООС, то он напрямую отправляется в часть, которую себе выбрал.

Кузина также отметила, что есть преимущества контрактной службы перед мобилизацией, в частности выбор места службы.

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