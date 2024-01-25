Всякая дальнейшая задержка с вопросами мобилизации в Украине ведет к потенциальной катастрофе. Такое мнение высказал военный аналитик, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, передает hromadske.ua.
По его словам, принудительная мобилизация не является чем-то особенным в мировой истории, ведь ни одну великую войну никогда не выигрывали только силами добровольцев.
"Если речь идет о затяжной продолжительной войне, то добровольцы ее не выигрывали никогда и нигде. Ни в одной нации они не составляют большинства, это, скорее, такое меньшинство, что постепенно "вымирает". И это нормально. Собственно, всегда происходил такой страшный "дарвиновский" отбор: есть те страны, которые были способны организовать массовую мобилизацию, и не способные на это. Последние просто стирались соседями с карты", - отметил он.
Дикий добавил, что на самом деле, большие мобилизации никогда и нигде не были популярны, и принуждение, на которое должно пойти государство, неизбежно.
Мобилизация в Украине - актуальное
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какие правки могут внести в законопроект о мобилизации.
А Евгений Дикий поделился мнением, почему не стоит уклоняться от мобилизации, По его словам, "в случае оккупации появится значительно худший риск - идти на войну, но уже за Россию".