Украинцы имеют только два варианта развития событий насчет войны с РФ, подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Мобилизация в Украине 2024 продолжается, и не стоит уклоняться от службы в рядах защитников украинского государства, потому что, если наших граждан не пойдет достаточно много воевать, то российские захватчики смогут оккупировать новые территории.

Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран войны украинцев против россиян Евгений Дикий поделился мнением с "Громадським", что "в случае оккупации появится значительно худший риск - идти на войну, но уже за Россию". "Или нас пойдет достаточно много воевать, или сюда придут *рки. Никто не предлагает компромисс или промежуточный вариант... это будет страшнее, потому что именно людей с оккупированных территорий они гонят первыми. Об этом могли бы рассказать многие дончане и луганчане, если бы выжили", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что для тех, кто не хочет служить в Вооруженных силах Украины на сравнительно нормальных условиях, есть риск потом служить противнику. "Просто нужно понимать, между чем ты на самом деле выбираешь. У нас есть два варианта - проиграть эту войну или выиграть. Какой вид будет иметь проигрыш войны - мы видели на примере Бучи (в этом городе под Киевом россияне за время оккупации убили очень много гражданских, - Ред.). Нам он может не нравиться, но это факт. Это определил наш враг, и мы не можем этого изменить", - сказал Дикий.

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Ветеран также заявил, что уклонисты после попадания в ряды воинов могут измениться, поскольку война меняет людей - у них могут появиться гражданские чувства, которых не было, самоуважение и гордость.

"Я лично знаю людей, которые попали под мобилизацию именно как уклонисты, их буквально ловили. Кого-то даже уже где-то на перевале. Но когда они попали в армию, именно на фронт - то "привоевались". Там меняется мотивация, меняется психология. Одно дело - отказываться выполнять приказы какого-то абстрактного государства. Совсем другая - когда ты в окопе рядом с живыми людьми, своими боевыми товарищами", - утверждает экс-командир.

В центре внимания мобилизация - законопроект еще должны принять

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что наши военнослужащие попросили дополнительно пополнить войско - нужно мобилизовать до 500 тысяч граждан. Потом Кабинет министров разработал проект закона, в котором было прописано усиление мобилизации, но в документе нашли много "ляпов", и его из Верховной Рады отозвали.

Позже сообщалось, что Минобороны Украины разработало новую редакцию проекта закона. По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, в Раде ожидают, что новый документ будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен пополнить войско.

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