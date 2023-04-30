Из-за такого близкого контакта с противником украинские военные вынуждены действовать "достаточно быстро".

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что на Бахмутскому и Марьинском направлениях бои с врагом кое-где происходят на дистанциях до 50 метров.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"В течение недели существенно линия фронта почти не двигалась. Основные усилия по ведению наступательных действий враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но эпицентрами являются именно Марьинский и Бахмутский направления...",- отметил Музычук.

По его словам, на этих направлениях сосредоточено больше всего штурмовых действий врага, а уличные бои продолжаются на минимальных дистанциях.

"Как отмечают наши защитники, кое-где боевые столкновения иногда происходят на расстояниях менее 100, менее 50 метров...",- уточнил спикер Нацгвардии.

Однако, Музычук добавил, что из-за такого близкого контакта с противником украинские военные вынуждены действовать "достаточно быстро".

"Что касается Купянского и Лиманского направления, то в последнее время на этом участке враг применяет не так много штурмовых действий..., но это тот участок, где больше всего применяется артиллерия, где продолжаются обстрелы из артиллерийских систем различного калибра", - сообщил он.

Музычук также отметил, что подразделения Нацгвардии на этих направлениях на прошлой неделе уничтожили значительное количество вражеских артиллерийских установок и минометов.

Война в Украине-актуальные данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, 29 апреля, украинские защитники и защитницы отбили 58 вражеских атак, в эпицентре боевых действий продолжают оставаться Бахмут и Марьинка.

Украинские военные ликвидировали за сутки, 29 апреля, еще 470 российских оккупантов и почти 30 единиц вражеской техники и вооружения.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 190 тыс. 510 человек, 3 тыс. 699 танков, 7 тыс. 189 боевых бронированных машин, 2 тыс. 914 артиллерийских систем, 544 реактивные системы залпового огня, 295 средств противовоздушной обороны, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 тыс. 475 беспилотников оперативно-тактического уровня, 932 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 тыс. 842 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 357 единиц спецтехники.

Вас также могут заинтересовать новости: