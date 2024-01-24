Он также прогнозирует, что российское военное давление будет усиливаться с приближением президентских выборов в России.

Украина пока не в той ситуации, чтобы иметь возможность полностью изгнать Россию со своей суверенной территории, по крайней мере в обозримом будущем. Поэтому демократические государства должны стараться помочь ей достичь наилучшего возможного результата. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет Ceske Noviny.

"Мы должны смотреть на это реалистично, а не в чрезмерно оптимистичных розовых очках, как это часто бывало до сих пор. Россия, безусловно, не является легким или слабым противником. Россия ведет себя агрессивно, невежественно. Мы должны постараться, чтобы Украина получила наилучший возможный результат и чтобы она сохранила поддержку демократического мира", - сказал президент Чехии.

Он также назвал верхом высокомерия заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, по словам Павла, признал, что Россия может вести переговоры с Украиной при условии, что нынешнее украинское руководство исчезнет со сцены.

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"Страна, которая вторглась в своего суверенного соседа, оккупировала часть его территории на два года, разрушила значительную часть его инфраструктуры, убила десятки тысяч его людей, скажет, что готова вести переговоры, если она лишится своего руководства, законно избранного на демократических выборах. Это кульминация", - сказал Павел.

Он также прогнозирует, что российское военное давление будет усиливаться с приближением президентских выборов в России в начале весны, поскольку Россия стремится получить большие территориальные достижения. Хотя нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина будет серьезный соперник на выборах, который мог бы ему угрожать, он тоже должен продемонстрировать избирателям решимость и результаты, которые принесут больше потерь Украине, считает президент Чехии.

Заявления президента Чехии о войне в Украине

В конце прошлого года президент Чехии Петр Павел спрогнозировал, что в войне России с Украиной в 2024 году произойдут значительные сдвиги. Это будет связано с выборами в РФ и Соединенных Штатах Америки.

По его словам, "пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы".

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