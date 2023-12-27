Самолет сможет выполнять многие задачи по поддержке сухопутных войск.

Украина имеет грандиозные планы на американские истребители F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Планы грандиозные, потому что самолет многоцелевой, он сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - подчеркнул спикер.

В частности, по его словам самолеты можно будет использовать для нанесения ударов по приоритетным наземным целям на различную глубину обороны противника, для прикрытия штурмовой ударной авиации, обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря и Азовского моря.

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"Также прикрытие внутри страны от вражеских дронов и ракет, которые ежедневно и каждую ночь нас атакуют. Противодействие кораблям - это тоже один из тех факторов, который можно применять", - заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином отрезке фронта, и поможет получить преимущество в воздухе, противодействовать применению управляемых авиационных бомб.

Истребители F-16, вероятно, уже в Украине

Издание Newsweek со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что американские истребители F-16, вероятно, уже в Украине. За последние три недели ВСУ сбили восемь российских самолетов. Также в ночь на 26 декабря уничтожен ВДК "Новочеркасск". Российские пропагандисты беспокоятся, что ВСУ смогли это сделать благодаря истребителям F-16, отмечает издание.

Официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что Киев требовал самолеты, которые повысят способность Украины противостоять доминированию России в небе и нанести больше ударов по ключевым российским объектам.

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