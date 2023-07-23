У "Калибров" уже есть ощутимое отклонение от цели, отметил эксперт.

Сейчас в РФ ракеты производят в "авральном режиме", поэтому почти нет техничесого контроля.

Произведенные ракеты не проверяют, в том числе, на ошибки, из-за чего их качество ухадшается, поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

Эксперт отметил, что в ночь на воскресенье, 23 июля, противник применил против Украины (бил по Одесской области - Ред.) разные ракеты - "Искандер-М/К", "Калибр", "Оникс", Х-22, "при этом, не секрет насколько кривая точность у российских ракет".

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"Например, Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров… Остальные ракеты, условно "высокоточные", не лучше. Ведь даже высокоточные "Калибры" давали отклонение +/- 50 м. Сейчас же, производство российских ракет проходит в авральном режиме и практически полностью исключен из процесса технический контроль. Выпускаемые ракеты не проверяются на работу систем и ошибки", - добавил он.

Коваленко добавил, что из-за этого "качество ракет стало ухудшаться, у того же "Калибра" отклонение уже +/- 100-150 м".

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В ночь на 23 июля россияне запустили по Одесской области 19 разных ракет, в том числе четыре "Калибра", пять "Ониксов" три ракеты Х-22. Украинские защитники ликвидировали девять вражеских воздушных целей.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в небе над нашей страной уничтожили 1 298 крылатых ракет оккупантов.

Военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в начале мая говорил, что у России осталось около 15% ракет от того количества, которые были в начале полномасштабного вторжения на украинскую землю.

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