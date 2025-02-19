Нужно добиваться полноценного справедливого мира, а не просто остановки боевых действий.

Установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Прекращение огня - это означает финал войны? Если исходить из точки зрения, что люди немножко не понимают реалий, и немножко не понимают, что такое война, и кто является агрессором, то тогда да, ты прекратил войну, вышел и сказал: "Смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это же означает, что война не прекратилась на самом деле", - объясняет Подоляк.

По его словам, Россия продолжит "ползучую агрессию", в том числе и против других европейских стран. Именно поэтому простое прекращение огня, по мнению Подоляка, не принесет устойчивого мира.

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"[Госсекретарь США Марко] Рубио же говорит об этом, что "мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут там частично удовлетворены тем, что есть прекращение огня" и "мы хотим получить долговременный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации". А при таком подходе "давайте быстро на любых условиях, а тем более на условиях России, прекратим огонь" - ну это точно не о реализации справедливой концепции или концепции долговременной", - отметил Подоляк.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, экс-посол США в России Майкл Макфол раскритиковал дипломатические усилия Дональда Трампа. По его словам, обещанием сохранить за Россией оккупированные территории и не пускать Украину в НАТО, Трамп изначально пошел на значительные уступки Путину, не получая ничего взамен.

Также мы рассказывали, что вместо надежды на маловероятные варианты послевоенных гарантий безопасности, такие как членство в НАТО или присутствие западных миротворцев, Украине нужно подумать о "самогарантии" безопасности. Например, таким гарантом безопасности может стать восстановленная и адекватно обеспеченная украинская армия.

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