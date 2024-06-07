Заседание было посвящено смертельному случаю 32-летнего мужчины, которого доставили в один из ТЦК на Житомирщине.

Представители Минобороны и ТЦК не явились на заседание созданной в Верховной Раде временно-следственной комиссии относительно возможных нарушений в процессе мобилизации, сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в эфире Радио Свобода.

Депутат рассказал, что такое заседание было посвящено случаю, касающемуся смерти 32-летнего военнообязанного, которого доставили в Звягельский ТЦК в Житомирской области. На нем должны были рассмотреть комплексные подходы к мобилизации и скандальные случаи с возможным нарушением прав человека во время работы территориальных центров комплектования. Однако ни представители ТЦК, ни представители Минобороны на него не пришли.

"Вчера на заседание ВСК не пришел ни один представитель ТЦК, которых туда вызывали, и представитель Министерства обороны. Вчера к ним никто не пришел по приглашению. Хотя это, наверное, первое приглашение, а дальше может быть и вызов с существенными последствиями, потому что это именно временная следственная комиссия в Верховной Раде. То есть, мы сейчас в ситуации, когда государственные органы, ответственные за проведение процесса мобилизации, ответственные за обеспечение прав и свобод человека и гражданина, они совсем не хотят общаться не просто с медиа, а даже с депутатами Верховной Рады", - сказал Осадчук. Видео дня

По словам депутата, он уже инициировал заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, чтобы проверить соблюдение прав граждан в Украине в первом полугодии 2024 года. Особенно это касается периода после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая. Осадчук хочет пригласить туда Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, а также представителей Геншаба и Минобороны.

Он отметил, что будет подталкивать всех коллег, чтобы все работали над улучшением мобилизационных процессов согласно Конституции Украины, ведь "человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и его гарантии, определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность".

"Парламент предоставил ТЦК очень много полномочий. Но многие депутаты, в том числе я, предупреждали, что "ребята и девушки, мы вам даем огромные полномочия, безусловно, для того, чтобы вы обеспечивали обороноспособность страны, но вы должны очень осторожно с ними обращаться", - говорит Осадчук.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Недавно стало известно, что фейковый адрес в Резерв+ может привести к блокировке счетов. В таком случае работники ТЦК имеют право заочно выносить постановление о наложении штрафа.

"Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил воинского учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, которые указали в Резерв+ недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами", - сообщают СМИ.

Кроме того, нардеп и волонтер Руслан Горбенко заявил, что Украине нужно мобилизовать 100 тысяч человек. Однако в Раде говорят, что это число не соответствует действительности, а такая информация не подлежит разглашению.

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