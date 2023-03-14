Китаю проще занять сторону России, заявил эксперт.

Китай может давить на Украину всеми силами, принуждая сесть за стол переговоров с Россией, причем с позицией РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что этого он опасается больше всего: "Им легче принять сторону России, чем потерять РФ как свой сырьевой придаток, им она нужна".

По его словам, Китай будет действовать в своих интересах.

Видео дня

"Китаю плевать на Россию и на нас тоже. Китаю нужно прекращение войны для того, чтобы продолжить торговать с Европой и использовать российское сырье без санкций, производить какие-то товары и толкать их на европейском континенте, - отметил эксперт. - Поэтому Китай и занимает такую позицию, что надо немедленно сесть за стол переговоров".

Жданов добавил, что Китай прекрасно понимает, что таким образом война не будет закончена:

"Но зато втянув нас в переговорный процесс, они обеспечат себе выполнение своих требований, политический имидж миротворца, что они "остановили" такую кровопролитную войну, и неважно с каким результатом, потому что им будет глубоко наплевать".

По словам Жданова, Китай будет подавать это следующим образом: "Смотрите, они сидят за столом переговоров, и никто не стреляет, никого не убивают, Китай - миротворец, Китай - лучшая страна в мире. Вот это преследует Китай".

Позиция Китая по войне в Украине - что сообщалось

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны.

Также сообщалось, что Россия и Китай "явно" объединились в отношении пропаганды и дезинформации относительно войны в Украине.