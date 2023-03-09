Китай фактически предъявил России территориальные претензии.
К такому выводу пришел экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя то, что Китай начал на картах возвращать китайские названия российским городам.
"Это яркое событие… Посредничество Китая означает его понимание, что Россия проиграла, и надо готовиться делить шкуру почти убитого медведя… Это же министерство опубликовало, не отдельная газета, это не отдельная карта, а рекомендация для всех последующих карт", - заявил он.
По мнению Арестовича, китайцы понимают, что РФ сейчас находится в настолько тяжелом положении и тотально зависит от КНР, что они могут себе позволить уже фактически выдвигать территориальные претензии.
"Запад сегодня предупредил Китай: если вы будете представлять военную поддержу РФ, то поддержка Украины усилится многократно. Им показывают, что это тупиковый путь, что этим не стоит заниматься. Я думаю, они и сами это прекрасно понимают", - добавил он.
Позиция Китая по войне в Украине - что еще сообщалось
Накануне японское издание Nikkei Asia сообщило, что ведущий аналитический центр в Пекине, который контролируется Компартией КНР, выпустил отчет о войне в Украине за два месяца до оглашения "мирного" плана Китая.
В документе утверждалось, что, по результатам симуляции, боевые действия на территории Украины продлятся примерно до лета 2023 года. В связи с этим Китай якобы делает ставку на Россию и считают, что война в Украине закончится летом 2023 года.