В Оболонском районе столицы в результате обстрела оккупантов загорелся грузовик и два здания.

В Оболонском районе города Киева в результате обстрела оккупантов загорелся грузовик и два здания.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В Оболонском районе Киева в результате вражеского обстрела загорелся грузовик и два здания. Сообщение об этом поступило к столичным спасателям 22 марта в 13:10", - говорится в заметке.

В 14:38 спасатели локализовали пожар, а в 15:00 - ликвидировали.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила ракету оккупантов в небе над Киевом, ее остатки упали в реку Днепр.

"Над Оболонью нашей доблестной ПВО была уничтожена ракета рашистів. Предположительно, "Точка-У". Остатки ракеты упали в Днепр. Слава украинской ПВО!", - написал Геращенко.