В Минобороны объяснили, что россияне ищут разные варианты воздействия на принятие военным командованием Украины решений по Бахмутскому направлению.

Россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений военным командованием Украины относительно Бахмутского направления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, сообщение противника о якобы рассекреченных планах руководства Вооруженных сил Украины в отношении Бахмута является инструментом психологического воздействия.

"Также врагу не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", - подчеркнула Маляр.

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Она пояснила, что противник использует информационно два инструмента: сообщение о якобы его успехе в различных формах и видах и сообщение о якобы рассекреченных планах военного командования ВСУ и решении по Бахмуту.

"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому, и какое решение принято" распространено уже около десяти", - добавила замминистра обороны.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении россияне пытаются взять под полный контроль город Бахмут и продолжают его штурмовать. В целом, 4 апреля на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях было отбито более 60 атак противника.

Между тем, в Белом доме констатировали, что Украина продолжает "упорно бороться за Бахмут" вопреки утверждениям российских пропагандистов. Советник по нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что украинские силы все еще контролируют Бахмут, "город не попал в руки россиян".

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