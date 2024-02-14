В разведке отмечают, что сегодняшнее поражение России и уничтожение очередного корабля - это большой удар по способностям флота государства-агрессора.

Потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" можно считать поздравлением для украинцев от Главного управления разведки на День святого Валентина. Об этом заявил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов, отвечая на вопрос УНИАН о ситуации с этим кораблем.

"Сложный период, сложные времена. Впрочем, и в эти сложные времена украинцы и украинки имеют право на праздник. Поэтому Главное управление разведки и все составляющие Сил безопасности и обороны Украины поздравили сегодня украинцев и украинок с Днем святого Валентина. И вот такая успешная операция, когда "Цезарь Куников" теперь на дне, и все от этого радуются", - отметил Юсов.

Он добавил, что весь мир видит, как эффективно работают украинские морские дроны. "Магура" - это теперь очень мощный бренд. Точно более мощный, чем российские так называемые большие десантные корабли", - сказал представитель разведки.

Юсов также отметил, что то, с какой частотой происходят подобные успешные операции, показывает, что украинцы учатся, совершенствуют тактику и стратегию. "И безусловно, такие меры будут продолжены", - подчеркнул он.

Представитель ГУР добавил, что сегодняшнее поражение России и уничтожение очередного БДК - это большой удар по способностям флота государства-агрессора.

"Безусловно, последствия этого агрессор будет ощущать. По сути, в частности после сегодняшней операции, на долгий период можно ставить жирный крест на планировании и попытках врага проводить серьезные десантные операции против Украины", - отметил Юсов.

Он отметил, что не может назвать количество морских дронов, которые были применены в операции, но напомнил, что это были "Magura V5".

"Примерно четыре километра от берега, в районе Алупки, собственно, и была реализована эта операция. Это сложные комплексные операции, они готовятся длительное время. Отслеживаются маршруты, сбор данных происходит. Ну, и планирование самой операции. Все прошло по плану, результативно", - рассказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что вражеский корабль уничтожен и не подлежит восстановлению. "Вместе с грузом там был БК. И по имеющейся информации, большинству экипажа не удалось спастись", - сказал он и добавил, что сейчас уточняется информация относительно того, сколько именно личного состава находилось на корабле.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Как сообщал УНИАН, рано утром сегодня, 14 февраля, жителей оккупированной Алупки на юге Крыма разбудили взрывы и стрельба в море недалеко от берега.

ГУР МОУ рассказало, что российский корабль "Цезарь Куников" атаковали несколько морских дронов Magura. Успешную миссию по уничтожению корабля осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МОУ.

Корабль получил критические пробоины по левому борту и тонул. Это одно из новейших российских судов, которое могло вместить 87 членов экипажа на борту. Корабль использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

В ГУР отмечали, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела. Большинство членов экипажа "Цезаря Куникова" погибли.

В разведке отмечают, что "Цезарь Куников" в течение 10 дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой. "По предварительной визуальной оценке осадки корабля - во время затопления "Цезарь Куников"" был загружен", - отметили в ГУР.

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