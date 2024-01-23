Россияне значительно активизировались и на других участках, буквально по всей линии фронта, отметил эксперт.

Причиной выхода войск из села Веселое в районе Авдеевки стало значительное превосходство оккупантов по численности, а также проблемы с эвакуацией раненых. Однако в целом для фронта это не станет большим "провалом".

Такое мнение в интервью "Фокусу" высказал аналитик проекта "DeepState" Роман Погорелый. Он отметил, что в том месте сложный рельеф, а также большое количество ударных систем противника. Потеря этого села не станет провалом, однако удерживать его было очень трудно.

"Сейчас ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию в этом районе, чтобы оккупанты не воспользовались возможностью для дальнейшего давления. Россияне значительно активизировались и на других участках фронта, буквально по всей линии фронта, поэтому нас ждут и другие неприятные новости. Однако надо прикладывать еще большие усилия для обороны Украины всем нам", – объяснил Погорелый.

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По словам аналитика, в районе Веселого сложился целый комплекс проблем. В частности речь идет о нехватке личного состава, плохой логистике, проблемах в коммуникации между подразделениями и эвакуации раненых. Он подчеркнул, что это яркий пример общей проблемы на фронте.

"Мы все помним о так называемом "золотом часе", когда надо срочно эвакуировать раненого, чтобы он не потерял конечности или не лишился жизни, но на эту проблему не было обращено достаточного внимания. Есть усилия отдельных людей, которые работают над этой проблемой, но она имеет серьезный масштаб", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

За сутки, 22 января на передовой произошло 53 боевых столкновения. Такие данные озвучили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях.

В то же время глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что ситуация в районе города обостряется. По его словам, россияне стирают Авдеевку с лица земли, нанося удары авиабомбами.

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