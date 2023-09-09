Уничтожен еще один российский ТОС-1А "Солнцепек" / скриншот

В Украине одним метким попаданием уничтожен очередной российский ТОС-1А "Солнцепек".

Видео эффектного уничтожения тяжелой огнеметной системы россиян опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко со словами:

"Припекли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага".

Уничтожен еще один российский ТОС-1А "Солнцепек" - видео

ТОС-1А "Солнцепек" - сколько РФ потеряла редких огнеметных систем

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, согласно верифицированным (фото/видео) данным, это девятый потерянный россиянами ТОС-1А. По общим данным, их уничтожено уже более 13.

"Это уже 5-й уничтоженный уникальный для российских оккупационных войск ТОС-1А с начала наступления Сил обороны Украины. Все по плану!" - добавил эксперт.

Потери России в Украине на 9 сентября - данные Генштаба 

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 9 сентября предварительно составляют около 268 140 человек личного состава. 600 оккупантов ликвидировали за прошедшие сутки.

Потери России в Украине 9 сентября / инфографика УНИАН

Кроме того, РФ потеряла не менее 4544 танков, 8739 боевых бронированных машин, 5789 артиллерийских систем, 508 средств ПВО, 757 РСЗО.

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