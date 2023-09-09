По общим данным, в Украине уже уничтожили не менее 13 таких систем.

В Украине одним метким попаданием уничтожен очередной российский ТОС-1А "Солнцепек".

Видео эффектного уничтожения тяжелой огнеметной системы россиян опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко со словами:

"Припекли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага".

Уничтожен еще один российский ТОС-1А "Солнцепек" - видео

ТОС-1А "Солнцепек" - сколько РФ потеряла редких огнеметных систем

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, согласно верифицированным (фото/видео) данным, это девятый потерянный россиянами ТОС-1А. По общим данным, их уничтожено уже более 13.

"Это уже 5-й уничтоженный уникальный для российских оккупационных войск ТОС-1А с начала наступления Сил обороны Украины. Все по плану!" - добавил эксперт.

Потери России в Украине на 9 сентября - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 9 сентября предварительно составляют около 268 140 человек личного состава. 600 оккупантов ликвидировали за прошедшие сутки.

Кроме того, РФ потеряла не менее 4544 танков, 8739 боевых бронированных машин, 5789 артиллерийских систем, 508 средств ПВО, 757 РСЗО.

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