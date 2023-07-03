Вражеское "кубло" ликвидировали выстрелом из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

В Донецкой области украинские воины опустошили "гнездо" российских захватчиков - ликвидирован пулеметный расчет противника, который мешал развивать контрнаступательные действия.

Вражеское "кубло" уничтожили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины, говорится на их странице в Telegram. "На нас вышли ребята - по "радейке" попросили помощи, мы и "вальнули" его...", - поделился оператор ССО "Спенсер".

В Силах спецопераций добавили, что "гнездо" противников опустошено после прямого попадания из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

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По сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным утром, 3 июля, россияне на Запорожском и Херсонском направлениях сосредоточили основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших защитников и защитниц.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что 2 июля украинские военные проводили контрнаступательные операции на шести участках фронта, в частности, на западе Донецкой области.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле понесла огромные потери. Общие потери врага на 3 июля уже составляют примерно 230 260 захватчиков.

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