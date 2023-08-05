Украинские воины за сутки уничтожили два вражеских ударных дрона.

За прошедшие сутки украинская авиация много раз били по районам, в которых российские захватчики сосредоточили военную технику, вооружение и личный состав.

Авиация Сил обороны нанесла по противнику девять ударов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в субботу, 5 августа. Кроме того, украинские воины ликвидировали два вражеских ударных дрона типа "Шахед-136".

Противник за сутки нанес 50 авиаударов, 1 ракетный удар и совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских ударов есть разрушения, а также раненые и жертвы среди мирных жителей.

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"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", - подчеркнули в Генштабе.

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4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что противник на востоке и юге подтягивает свои резервы, в основном - профессиональные подразделения и десантно-штурмовые отряды. По словам чиновницы, наибольшая концентрация сил врага на Купянском направлении.

Враги на востоке Украинского государства не раз пытались двигаться вперед и терпели провалы и потери. Общие потери врага на 4 августа 2023 года составляют примерно 248 490 захватчиков.

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