Оккупанты могут нести потери из-за "дружественного огня", поделились в Воздушных силах ВСУ.

Причиной ликвидации россиянами своих самолетов или вертолетов может быть нескоординированность действий.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. "Не исключено, что могут летательные аппараты попадать под "дружественный огонь" из-за нескоординированности действий", - заявил он.

При этом добавил, что во многих войнах такое случается, и это - нередкие случаи.

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Игнат отмечает, что в Воздушных силах ВСУ фиксируют такие неудачи врага. "Это еще одно подтверждение, как говорят у нас в Воздушных силах, - это объективный контроль, что враг подтвердил потерю вертолета, самолета от собственного оружия. Для нас это отличная информация", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН 30 сентября, россияне по ошибке сбили из комплекса ПВО свой истребитель Су-35 в украинском поле под Токмаком в Запорожской области.

Тогда демонстрировались фото сбитого истребителя, части которого разбросало в разные стороны, и легковые автомобили, на которых, скорее всего, прибыли эксперты для установления обстоятельств. Российские пропагандисты тогда утверждали, что якобы после падения истребителя в небе работал украинский беспилотник.

Стоит отметить, что по состоянию на 23 октября 2023 года уже ликвидировано 320 российских самолетов и 324 вертолета противника.

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