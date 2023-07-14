Одну из позиций украинских пограничников одновременно атаковали сразу три FPV-беспилотника врага, отметили в ГПСУ.

На юге Украины пограничник с позывным "Музыкант" мастерски справился со "стаей птичек" российских захватчиков - ликвидированы два ударных беспилотника противника.

Третий вражеский дрон самоликвидировался. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении ГПСУ, сразу три FPV-дрона атаковали одну из позиций пограничников.

"Это произошло на юге Украины. "Стаю" вражеских "птичек" услышал на подлете наш побратим с псевдо "Музыкант", исполнивший замечательную антидроновую "симфонию", - рассказали в управлении.

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Отмечается, что с третьего выстрела "Музыкант" попал в первый коптер, уничтожив его в воздухе. После этого, также в воздухе, он сразу уничтожил второй дрон-камикадзе. Третий ударный беспилотник взорвался сам на подлете, но не успел нанести вред украинским воинам.

В ГПСУ отмечают, что этот самый "Музыкант" накануне на этом же участке приземлил квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17. Пограничники рассказали, как это удалось бойцу. "Он отстрелил только лопасть одного из винтов, от чего вражеский "Мавик" плавно приземлился почти невредимым", - рассказали в управлении.

Потери врага на 14 июля 2023 года - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 13 июля стало известно, что на юге пограничник "Музыкант" умудрился приземлить почти невредимым российский дрон, начиненный взрывчаткой. Мужчина на слух "поймал" беспилотник, который враг направил на украинские позиции. После незначительного обслуживания дрон будет "воевать" на стороне Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что РФ на нашей земле уже понесла очень большие потери. Общие потери врага на 14 июля составляют примерно 236 590 оккупантов. Кроме того, противник потерял много беспилотников оперативно-тактического уровня - 3 783.

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