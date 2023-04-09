Украинские воины попали, в частности, во вражеские станции радиоэлектронной борьбы, отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны Украины за сутки попали во много районов сосредоточения российских оккупантов и вражеской техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 районов сосредоточения вражеской живой силы, военной техники и вооружения, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре зенитно-ракетных комплекса противника, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в воскресенье, 9 апреля.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов...", - отметили в Генштабе.

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Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки, 8 апреля, враг безуспешно пытался наступать на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На этих направлениях наши воины отразили более 50 атак со стороны противника.

Враги на украинской земле несут очень серьезные потери. Общие потери оккупантов в Украине на 9 апреля составляют примерно 178 150 захватчиков. Также уничтожены, в частности, 282 средства противовоздушной обороны противника.

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