Потери россиян в Украине за три месяца: в 3 штурмовой оценили масштабы

Жорин отметил, что за это время "россияне устроили бесконечный конвейер мясных атак.

На войне в Украине россияне за 3 месяца этого года убили больше своих людей, чем за весь 2022 год.

Об этом сказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин. Он отметил, что не знает, на сколько эти цифры точны, но это соотношение, даже по "собственному ощущению, очень похоже на правду".

"Эти месяцы русаки устроили бесконечный конвейер. В частности, на нашем Харьковском направлении за сутки было по 20-25 штурмов. В ходе которых почти все штурмовики со стороны погибали или получали ранения. То есть сами истощили свои подразделения в мясных атаках, которые на нашем участке ответственности еще и совершенно не приносили им результата", - рассказал о ситуации Жорин.

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При этом он отметил, что в последнее время интенсивность наступательных действий врага значительно снизилась. "Сейчас не вывозят такой динамики. При этом, мы даже смогли контратаковать и получить более выгодное тактическое положение", сказал Жорин.

Другие заявления Жорина о войне

13 марта заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сказал, что россияне не останавливают штурмовых действий, несмотря на переговоры о перемирии. В то же время, и оккупанты, и ВСУ истощились за более чем три года войны. Он добавил, что хотя разговоры о перемирии теперь ведутся официально на самых высоких уровнях, военным трудно понять технические детали прекращения огня. Жорин сказал, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня, но военные не видят, как такое перемирие сейчас можно обеспечить.

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