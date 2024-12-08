По словам военного, только за месяц россияне потеряли столько, сколько СССР в Афганской войне.

Среднестатистический российский солдат живет от двух недель до двух месяцев после подписания контракта. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал командир экипажа беспилотных авиационных комплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

По его словам, только за один месяц россияне потеряли убитыми и ранеными столько, сколько бывший СССР в Афганской войне за 10 лет.

"И для меня до сих пор является нонсенсом, как эти штурмовые действия происходят и продолжаются. Но они действительно боятся двух основных вещей: того, что их застрелят, когда они вернутся обратно, и попасть в плен к нам, ведь благодаря влиянию российской пропаганды думают, что мы будем якобы издеваться над ними", - отметил военный.

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Он также прокомментировал инструкции, которые раздают российским солдатам о том, как совершать самоубийство, чтобы не попасть в плен к ВСУ. По его словам, россиян насыщают "дегенеративной и примитивной пропагандой, в которую они реально верят".

"Кроме того, в России буквально почти каждый месяц увеличивается количество единовременных выплат, иногда это уже миллион рублей только для того, чтобы ты подписал контракт с Министерством обороны РФ. А это очень большая сумма. И, конечно, россияне думают, что смогут полгода повоевать и вернуться домой, еще и заработают миллион рублей. Но на самом деле статистика показывает, что среднестатистический россиянин проживает от двух недель до двух месяцев после условного подписания контракта", - сказал Отченаш.

Он добавил, что ему как офицеру, который руководит людьми, трудно представить, что может мотивировать россиян продолжать дальше штурмовые действия с такими колоссальными потерями:

"У нас были ситуации, когда бойцы бригады "Рубеж" за три дня "двухсотили" и "трехсотили" больше солдат врага, чем было в нашем подразделении в тот период времени. То есть осознайте, какое невероятное количество потерь отмечает противник за такой короткий период".

Война в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины не удастся закончить бумажкой и несколькими подписями. По его словам, необходимо обсуждать действенные гарантии мира, чтобы Россия не смогла снова начать агрессию.

Также Зеленский сообщил, что по состоянию на 8 декабря на поле боя погибли 43 тысячи украинских воинов.

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