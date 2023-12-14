В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки войска РФ нанесли четыре авиаудара, провели 82 боевых столкновения и совершили 934 артобстрела.

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 637 российских оккупантов и 19 единиц военной техники противника. Россияне за прошедшие сутки совершили 658 артобстрелов.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес четыре авиаудара, провел 82 боевых столкновения и совершил 934 артобстрела.

Как отметил командующий, общие потери российских оккупантов составили 637 человек, уничтожено 19 единиц военной техники.

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"В частности, два танка, восемь ББМ - в частности, три боевых машины десанта различных модификаций, восемь БПЛА, одну единицу спецтехники - портативную радиолокационную станцию "Фара". Еще 18 единиц техники врага повреждены", - проинформировал Тарнавский.

Потери России в Украине: последние новости

Как сообщали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения потери "живой силы" армии РФ достигли уже около 342 800 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки российские захватнические войска пытались атаковать силы Украины на шести направлениях фронта, всего произошло 120 боевых столкновений.

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